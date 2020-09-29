В Киеве задержали организатора и участников преступной группы, которые год блокировали строительство жилого комплекса на Вознесенском спуске

В Киеве правоохранители задержали организатора и семерых участников преступной группы, которые препятствовали строительству жилого комплекса с целью дальнейшего приобретения объекта по заниженной стоимости.

"Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 года 46-летний киевлянин разработал преступный план получения в собственность по заниженной стоимости объекта строительства жилого дома с офисными помещениями и паркингом на ул. Вознесенский спуск в Подольском районе столицы. Реализуя замысел, мужчина организовал преступную группу, участники которой разместили палатку рядом с единственным въездом на территорию строительства для того, чтобы блокировать работу строительной техники и рабочих", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Таким образом с декабря 2018 года по декабрь 2019 года злоумышленники, круглосуточно дежуря в палатке, препятствовали проведению строительства на объекте.

В то же время организатор преступления во время встреч с представителем строительной компании сообщил, что он инициировал эти действия с целью прекращения любых строительных работ и продолжит их блокирование, поскольку хочет выкупить этот объект по сниженной стоимости.

В результате действий злоумышленников субъекту хозяйствования был причинен ущерб на более 1,8 млн грн.

По факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины. Организатору и семерым участникам группы сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.