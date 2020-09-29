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17:06 29.09.2020

Зеленский сообщил, что церемония прощания с погибшими под Чугуевом курсантами может пройти через две-три недели

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Зеленский сообщил, что церемония прощания с погибшими под Чугуевом курсантами может пройти через две-три недели

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что церемония прощания с погибшими в результате катастрофы самолёта Ан-26 под Чугуевом курсантами может состояться через две-три недели, после работы экспертов.

"Что касается церемонии, пока что должна поработать экспертная комиссия, они устанавливают тела погибших, есть такая процедура. Мне сказал и глава ГБР, и подтвердили в Минобороны, это может быть после работы через две-три недели. Я понимаю, что нужно такие вещи делать срочно, особенно когда ждут родные и близкие. Мои соболезнования им", - сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Винницкую область.

Так, президент считает, что через две-три недели это будет возможно.

"Я понимаю, что деньги это последнее, что может интересовать семьи. Но мы не можем им вернуть их детей. Правительство получило позицию от Офиса президента, и они работают над тем, чтобы каждая семья получила деньги для поддержки", - указал Зеленский.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодороге Киев – Харьков - Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки Ан-26, который осуществлял посадку на аэродроме воинской части в г. Чугуев (Харьковская обл.). На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, выжил один курсант.

Госкомиссию по расследованию обстоятельств падения самолета АН-26 возглавил Уруский.

На внеочередном заседании правительства в субботу он отметил, что для идентификации тел погибших в авиакатастрофе в Харьковской области понадобится от двух до трех недель. "На сегодняшний момент идентификацию ни одного тела осуществить не удалось. Необходима будет экспертиза ДНК, для чего потребуется дополнительное время. По словам специалистов, это займет от 2-х до 3-х недель времени", - пояснил он.

По информации Государственного бюро расследований, проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия (ст.416 Уголовного кодекса Украины).

Теги: #зеленский #ан_26 #курсанты #авиакатастрофа
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