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16:32 29.09.2020

Новый международный аэропорт Берлина откроется через месяц, несмотря на пандемию

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Новый международный аэропорт Берлина откроется через месяц, несмотря на пандемию

Новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (Berlin Brandenburg International, BER) откроется в конце октября, несмотря на ситуацию с коронавирусом, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на главу управляющей компании Энгельберта Лютке Дальдрупа (Engelbert Lütke Daldrup).

"Аэропорт будет открыт 31 октября 2020 года. У столицы Германии наконец-то будет аэропорт, который соответствует всем международным стандартам", - сказал он, отметив, что масштабных торжественных мероприятий по случаю открытия аэропорта не будет.

Строительство новой воздушной гавани Берлин-Бранденбург началось в 2006 году. Первоначально аэропорт должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2011 года.

По сообщениям местных СМИ, в частности, проблемы со сдачей объекта в эксплуатацию были связаны с пожарной безопасностью и коррупцией.

Аэропорт Берлин-Бранденбург располагается на границе Берлина и коммуны Шенефельд.

Теги: #берлин #германия #аэропорт
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