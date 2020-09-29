Киев постепенно отказывается от обеззараживания воды хлором - Кличко

Киев постепенно отказывается от обеззараживания воды хлором, уже 40% воды, подаваемой в дома жителей столицы, очищают так, как это делают в европейских странах, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Каждый день киевляне потребляют около 700 млн литров воды. Сегодня уже 40% воды, подаваемой в дома киевлян, очищают и обеззараживают так, как это делают в европейских странах. Мы постепенно оставляем устаревшие технологии хлорирования в прошлом. Ведь использование жидкого хлора - это большие экологические и хозяйственные риски", - приводит слова мэра пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Кличко во время проверки работы Днепровской водопроводной станции отметил, что станция была построена более 80 лет назад, но именно благодаря ее работе Киев получает почти 30% необходимой воды.

Так, было принято решение о модернизации станции: за три года там построили цех обеззараживания воды диоксидом хлора, общая стоимость работ составляет 78 млн грн. Отмечается, что инвестировала средства компания "Киевводоканал", поэтому запуск проекта не приведет к дополнительным платежам для киевлян.

"Это действительно современный европейский подход, когда предприятие закладывает финансы в повышение безопасности и эффективности своего производства, на улучшение качества услуг. Оборудование, которое мы увидели, - итальянского производства, подрядчик - тоже итальянская компания, имеющая опыт выполнения таких проектов", - добавил Кличко.

Он также напомнил, что 14 артезианских насосных станций, снабжающих еще более 10% воды для жителей Киева, тоже переведены с хлора на обеззараживание гипохлоритом натрия.

"То есть, сегодня уже 40% воды, подаваемой в дома киевлян, обеззараживается с помощью безхлорных технологий. Диоксид хлора используют во многих городах Европы - например, в Вене, Нюрнберге и других", - отметил мэр.

Кроме того, до 2022 года планируется модернизировать Деснянскую водопроводную станцию, которая обеспечивает еще 60% воды для жителей столицы.