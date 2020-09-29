12,3% украинцев не будут платить за коммунальные услуги при увеличении тарифов - соцопрос

12,3% украинцев не будут осуществлять коммунальные платежи, если коммунальные тарифы будут увеличены, свидетельствуют результаты исследования социологической службой Центра Разумкова.

Так, на вопрос, будут ли респонденты осуществлять коммунальные платежи, если коммунальные тарифы будут увеличены, 53,3% ответили, что будут, 12,3% - нет, а 34,4% затруднились ответить на вопрос.

Также на вопрос, будут ли респонденты, которые имеют центральное газоснабжение (81,7% опрошенных) платить за газ по новым ценам, которые существенно выросли в сентябре по сравнению с августом, 14,3% ответили, что будут платить и не будут уменьшать потребление, 55,1% - что будут платить, но будут стараться уменьшить потребление, 8% откажутся от потребления газа и перейдут на другие виды топлива, 9,1% заявили, что не будут отказываться от потребления газа, но и платить за него по таким тарифам не будут, а 13,5% затруднились ответить.

Кроме того, 38,3% опрошенных возлагают вину за повышение цены на газ для населения на государство, 22,5% - на "Нафтогаз", 6,5% - на европейских газовых трейдеров, 13% - на украинских поставщиков, 2,2% - другое, а 17,6% затруднились ответить на вопрос.

На вопрос, знают ли респонденты о проведенной либерализации рынка газа, в результате чего он не регулируется государством, 44,9% ответили, что знают об этом, 54,7% не знают, а 0,4% затруднились ответить.

Также 11,3% респондентов ответили, что поддерживают такую либерализацию рынка природного газа, 53% - не поддерживают, а 35,7% затруднились ответить.

Социологическое исследование "Настроения населения накануне отопительного сезона и отношение к тарифам на коммунальные услуги" было проведено с 17 по 23 сентября методом "лицом к лицу".

По месту жительства было опрошено 1 209 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 3% с вероятностью 0,95.