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12:38 29.09.2020

В ближайшие дни в Украине будет дождливо, ветрено и похолодает

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В ближайшие дни в Украине будет дождливо, ветрено и похолодает

В ближайшие сутки, 30 сентября, вследствие перемещения циклона с юго-запада Европы в Украине ожидается ухудшение погодных условий: пройдут дожди, местами значительные, а в Карпатах - сильные; усилится ветер и снизится дневная температура, сообщает Укргидрометцентр во вторник.

В среду в западных, центральных, Херсонской, Запорожской, местами Киевской, Житомирской значительные дожди, в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди, на остальной территории умеренные дожди, в южной части отдельные грозы.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада и юго-запада, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге до 17°, днем 12-17°, в южной и восточной частях 17-22°; на высокогорье Карпат ночью и днем 3-8° тепла.

В Киеве – дождь; порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с; температура ночью 11-13°, днем 14-16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 сентября самая высокая температура днем была 25,8 в 2016г., самая низкая ночью -2,9 в 1881г.

На 1 октября в Украине умеренные, в Карпатском регионе сильные дожди (днем на Левобережье небольшие дожди); в южной части местами грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с; в восточных и северо-восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°; днем 13-18°, в южной части до 21°; на высокогорье Карпат ночью и днем 5-10° тепла.

В Киеве – дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 15-17°.

29 сентября в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре в пределах Киева 17°.

Теги: #погода #украина
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