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12:37 29.09.2020

Рада не включила в повестку дня изменения в законодательство, связанные с особенностями выборов во время карантина

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Рада не включила в повестку дня изменения в законодательство, связанные с особенностями выборов во время карантина

Верховная Рада не поддержала предложение включить в повестку дня законопроект № 4117, которым предлагается внести изменения в Избирательный кодекс и законы Украины, связанные с особенностями организации, подготовки и проведения выборов в период карантина.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», за предложение внести документ в повестку дня проголосовало 213 народных депутатов из 226 необходимых.

В заключительных и переходных положениях законопроекта отмечается, что избирательные процедуры, связанные с подготовкой и проведением выборов в период карантина, введенного Кабмином для предотвращения распространения на территории Украины опасных инфекционных болезней, в том числе Covid-19, осуществляются в соответствии с Избирательным кодексом и законом Украины о выборов народных депутатов с учетом установленных ограничительных противоэпидемиологических мероприятий и рекомендаций Центральной избирательной комиссии.

Законопроект перечисляет особенности избирательных процедур в таких условиях. В частности, участковые избирательные комиссии специального избирательного участка, которые существуют на постоянной основе в стационаре здравоохранения, где лечатся пациенты с Covid-19, создается соответственной городской или районной в городе, сельской, поселковой избирательной комиссией, не позднее, чем за 10 дней до дня выборов.

В законопроекте отмечается, что проведение предвыборной агитации осуществляется с учетом ограничительных противоэпидемиологических мероприятий.

Законопроект предлагает запретить нахождение лиц во время карантина в помещениях для голосования и помещениях избирательных комиссий, а также во время голосования избирателей по месту нахождения без средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок.

Авторы законопроекта предлагают, что члены избирательной комиссии в день голосования используют дополнительные средства индивидуальной защиты – защитный щиток или очки, рукавички, а в случае организации голосования по месту нахождения избирателей больных на Covid-19 или тех, которые находятся на самоизоляции, а также используют защитную специальную одежду на специальных избирательных участках, созданных в стационарных учреждениях здравоохранения, где лечатся пациенты с Covid-19.

В законопроекте отмечается, что опросу о наличие симптомов заболевания и бесконтактной термометрии подвергаются все лица, которые приходят в помещение для голосования перед входом в такие помещения, а также все лица, присутствующие во время организации голосования избирателей по месту нахождения.

"Лицо, которое отказалось от проведения бесконтактной термометрии, кроме избирателей, в помещение для голосования и проведения голосования избирателей по месту их нахождения не допускается", - говорится в законопроекте.

Законопроект оговаривает, что в помещении для голосования на избирательном участке отдельно от других размещается специально определенная кабина для тайного голосования и урна для голосования, где голосуют избиратели, которые имеют признаки респираторного заболевания или температуру тела более 37,2 градусов.

"В день голосования избиратель, придерживаясь дистанции в 1 м от члена комиссии, снимает средство индивидуальной защиты для идентификации членом комиссии, в соответствии с документом, который подтверждает лицо и гражданство Украины избирателя, после чего такому избирателю выдается бюллетень для голосования", - отмечается в законопроекте.

Законопроект также предлагает усовершенствовать отдельные положения Избирательного кодекса, связанные с изменениями административно-территориального устройства Украины.

Теги: #верховная_рада #выборы #коронавирус
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