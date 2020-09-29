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12:17 29.09.2020

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 29-летнего мужчины в столичном метро в понедельник вечером - полиция

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Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти 29-летнего мужчины в столичном метро в понедельник вечером - полиция

Полиция устанавливает обстоятельства смерти жителя Ужгорода в столичной подземке, инцидент произошел между станциями метро "Выдубичи" и "Славутич" в понедельник вечером.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, вечером 28 сентября в дежурную часть управления полиции в метрополитене обратился мужчина и сообщил, что во время движения вагона с крыши упал неизвестный мужчина.

"Мы выяснили, что мужчина зашел в столичный метрополитен и на одной из станций залез на крышу поезда, а когда он сдвинулся, потерпевший упал и от многочисленных травм скончался на месте. Сразу между станциями метро "Выдубичи" и "Славутич" было снято напряжение и остановлено движение. Кроме того, при осмотре места происшествия мы нашли рюкзак с личными вещами и документами погибшего. Это - 29-летний житель города Ужгород", - рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене материалы события внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство. В рамках досудебного расследования правоохранители установят обстоятельства и причины этого события. Кроме того, будут проверены все версии по поводу смерти мужчины.

Теги: #метро #полиция
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