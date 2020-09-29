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12:11 29.09.2020

"Голос" начинает сбор подписей за проведение внеочередного заседания Рады для создания ВСК по "вагнеровцам"

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"Голос" начинает сбор подписей за проведение внеочередного заседания Рады для создания ВСК по "вагнеровцам"

Фракция "Голос" в Верховной Раде начала сбор подписей за проведение внеочередного заседания для создания в парламенте временной следственной комиссии по расследованию фактов возможного срыва спецоперации украинских спецслужб по задержанию бойцов так называемой частной военной компании "Вагнер" в августе этого года, сообщил нардеп Роман Костенко.

"Фракция "Голос", как и обещала, зарегистрировала постановление за создание временной следственной комиссии по срыву спецоперации по "вагнеровцам". Потому что общество требует ответов и ответов на конкретные вопросы: была государственная измена и можно ли доверять власти? Вокруг этой темы уже очень много фейков. Началась целая информационная кампания. Возможно для отвлечения внимания. Журналисты публикуют будто секретную информацию, правоохранители вызывают граждан на допросы, а украинское общество просто не понимает, кому можно верить", - заявил Костенко с трибуны Рады во вторник.

Член фракции "Голос" и комитета по нацбезопасности и обороне считает, что парламент должен сыграть свою роль в расследовании, механизм ВСК - самое эффективное для этого средство.

"Мы видим, что создание ВСК тормозится, поэтому мы инициируем внеочередное пленарное заседание и призываем всех депутатов независимо от политических фракций, независимо от политических сил поддержать нашу инициативу. Мы должны проголосовать и создать временную следственную комиссию. Призываю всех присоединиться к ней и разобраться, что произошло на самом деле", - добавил нардеп.

Теги: #верховная_рада #вагнеровцы #голос
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