В ВСУ за сутки 32 новых случая заболевания COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 32 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего сейчас болеет - 614 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели 2 200 человек, летальных случаев 10. На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 546 человек", - говорится в сообщении медиков на странице в "Фейсбук".

Из 32 новых случаев заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 12 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 5 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, военно-медицинский клинический центр Южный региона - 1 военнослужащий, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Уманская ЦРБ - 1 военнослужащий).

На лечении дома под наблюдением медицинской службы - 20 человек. Их состояние здоровья удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 3 627 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, при этом выздоровевших – 1 797 человек, 69 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.