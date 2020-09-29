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09:53 29.09.2020

"Синэво" будет готово зайти в программу диагностики COVID-19 частными лабораториями за госбюджет при цене 900 грн за тест

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"Синэво" будет готово зайти в программу диагностики COVID-19 частными лабораториями за госбюджет при цене 900 грн за тест

Сеть медицинских лабораторий "Синэво" будет готова зайти в программу привлечения частных лабораторий для диагностики COVID-19 за средства госбюджета при цене 900 грн за тест, сообщил коммерческий директор "Синэво" Николай Скавронский.

"Только чистая себестоимость качественной реагентики для ПЦР-исследования составляет около 500 грн за один тест. Но кроме расходов на реагентику, есть еще перечень других обязательных затрат, которые несет лаборатория, включая зарплатный фонд, налоги, стоимость оборудования и другие. Синэво ни при каких условиях не будет жертвовать качеством реагентов и выполнять тестирование на украинских, российских или китайских реагентах, поэтому 900 грн за ПЦР-тест – это та начальная граница, с которой мы готовы заходить на рынок ПЦР-тестирования, работая на качественных реагентах и оборудовании", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Скавронскйи отметил, что обсуждаемую в ходе запуска программы привлечения частных лабораторий для диагностики COVID-19 за средства гсобюджета цену "условно в 700 грн за ПЦР-тест предлагают некоторые маленькие лаборатории".

"Понимая экономику лабораторного рынка, когда маленькая лаборатория продает тесты по запредельно низкой цене, у нас возникает вопрос природы такой низкой себестоимости: официальная ли выплачивается сотрудникам зарплата, уплачиваются ли все налоги, какими реагентами пользуются эти лаборатории и как эти реагенты попали в страну. Потому как тест в лаборатории с маленькими объемами стоить 700 грн не может", - сказал он.

Саронский отметил, что "на начальном этапе "Синэво" готово выполнять около 15 тыс. тестов в месяц, то есть обслуживать по 500 клиентов в день", при этом лаборатория готова нарастить объемы тестирования.

"Мы ожидаем поставку оборудования и реагентов от компании Abbott (США, один из топовых мировых производителей медоборудования), как только это состоится, мы сможем нарастить количество ПЦР-тестов до нескольких тысяч в сутки", - сказал он.

Скавронский подчеркнул, что "для компании Синэво тестирование на Covid-19 не составляет особого бизнеса, поскольку по сравнению с суммарными оборотами компании доля тестов на COVID-19 составляет менее 5%".

"Мы готовы принимать участие в государственной программе, поскольку мы понимаем, что вопрос тестирования населения является социально значимым. Мы не планируем зарабатывать на этом проекте, но все же мы рассчитываем на то, что государство со своей стороны обеспечит адекватные условия и цену, которая сможет хотя бы покрывать затраты лаборатории на выполнение исследований", - сказал он.

Он отметил, что в настоящее время "вопрос запуска и дальнейшая судьба программы по сотрудничеству с частными лабораториями находится преимущественно в политической плоскости".

"Как только будет принято решение со стороны государства и разработана легальная и жизнеспособная схема сотрудничества, мы готовы запускать проект в максимально сжатые сроки", - сказал Скавронский.

Теги: #коронавирус #синэво
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