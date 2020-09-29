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07:59 29.09.2020

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В утренние часы суток недалеко от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время - из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки враг провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы у населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Кроме того, военнослужащие ВСУ и спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар недалеко от населенного пункта Нижнетеплое.

"С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелов со стороны противника не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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