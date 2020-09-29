Демократы США предложили обновленную версию законопроекта о финпомощи в условиях пандемии на $2,2 трлн

Демократы Палаты представителей США предложили обновленный вариант законопроекта о помощи гражданам в условиях пандемии COVID-19 на сумму $2,2 трлн, сообщила спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.

"Демократы выполняют наше обещание пойти на компромисс с этим обновленным законопроектом. Мы смогли внести критические дополнения и снизить стоимость законопроекта", - отметила Пелоси.

Согласно опубликованным ее офисом заявлению, предлагаемый законопроект "включает новое финансирование, необходимое для предотвращения катастрофы для школ, малого бизнеса, ресторанов, концертных залов, работников авиакомпаний и других".

В частности, он предусматривает выделение $436 млрд на чрезвычайную помощь для государственных и местных органов власти, выплаты по $1,2 тыс. большинству американцев, увеличение выплат по безработице.

Законопроект демократов включает ключевое положение, поддержанное президентом США Дональдом Трампом и республиканцами - $25 млрд для предотвращения тысяч увольнений в пассажирских авиакомпаниях, а также $3 млрд для подрядчиков авиакомпаний.

Она не уточнила, когда состоится голосование по последнему предложению.

В начале сентября республиканцы предложили свою версию законопроекта о дополнительных мерах по поддержке в условиях пандемии, которая предусматривала выделение из средств федерального бюджета до $500 млрд на помощь различным секторам экономики. На поддержку школ предлагалось направить $105 млрд, еще $31 млрд - на исследования по вакцине.

Официальные переговоры между Пелоси, лидером Демократической партии Сената Чаком Шумером, главой Минфина США Стивеном Мнучиным и главой администрации Белого дома Марком Медоуз, направленные на выработку нового пакета чрезвычайной экономической помощи, сорвались в августе.