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04:44 29.09.2020

Полиция устанавливает обстоятельства поджога сельхозтехники на Харьковщине

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Полиция устанавливает обстоятельства поджога сельхозтехники на Харьковщине

Полиция начала уголовное производство по факту пожара, в результате которого в с.Бударки Харьковской области была повреждена техника сельхозпредприятия.

"В результате происшествия полностью сгорел трактор Т-170, еще 2 трактора и 2 сеялки частично повреждены огнем... Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пожар начался в понедельник утром. Сообщение о возгорании поступило в полиции около 05:00 от директора сельхозпредприятия.

На место происшествия выезжали сотрудники районной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.

 

Теги: #полиция #украина #поджог #харьковская
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