Пиротехники ГСЧС уничтожили 27 боеприпасов времен Второй мировой войны

Пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области изъяли 27 боеприпасов времен прошлых войн, которые были обнаружены на выходные на поле вблизи с. Девочки Черняховского района, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Накануне на поле работали охотники за металлом. Проходя металлоискателем вдоль края поля, мужчина заметил, что между стерни виднеется что-то визуально похоже на снаряды. Он сразу позвонил в Службу спасения 101. После проведения работ по очистке территории на поле пиротехники Управление ДСНС в области в целом было выявлено 27 боеприпасов. Все боеприпасы вывезены в безопасное место и уничтожены путем подрыва", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник.