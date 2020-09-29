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02:45 29.09.2020

СБ ООН соберется на встречу по обсуждению ситуации в Нагорном Карабахе 29 сентября

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СБ ООН соберется на встречу по обсуждению ситуации в Нагорном Карабахе 29 сентября

Обсуждение эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в Совете Безопасности ООН официально назначено, оно состоится во вторник, 29 сентября, в формате закрытых консультаций, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Организации.

Встреча членов Совбеза состоится в формате закрытых консультаций в разделе "разное" во вторник после заседания СБ по ситуации на Ближнем Востоке, которое начнется в 15:00 по времени Нью-Йорка, сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что официальный запрос о проведении обсуждения поступил от пяти европейских стран в Совбезе - Франции, Германии, Великобритании, Эстонии и Бельгии.

В понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а позже - с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Гутерриш выразил обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией в Нагорном Карабахе, заявив о необходимости возобновления мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. Он призвал обе стороны к немедленному прекращению огня и направлению наблюдателей ОБСЕ в регион.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Теги: #обсуждение #оон #карабах
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