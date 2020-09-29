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02:43 29.09.2020

Пятая часть всех уголовных производств, открытых по факту нарушения избирательного процесса, касается возможности подкупа избирателей – Клименко

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Пятая часть всех уголовных производств, открытых по факту нарушения избирательного процесса, касается возможности подкупа избирателей – Клименко

Пятая часть всех уголовных производств, открытых по факту нарушения избирательного процесса, касается возможности подкупа избирателей, сообщил глава, Нацполиции Украины Игорь Клименко

"Хочу дать свежие данные: на данный момент 123 уголовных производства уже открыто Национальной полицией (по фактам нарушения избирательного процесса - ред.). В то же время хочу сказать о подкупе избирателей. Пятая часть всех уголовных производств - это подкуп. Продолжается та же история - это, в частности, те же продуктовые наборы, с логотипами политических партий", - рассказалв эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV председатель Национальной полиции Игорь Клименко,

Он также напомнил, что сейчас в в Украине в круглосуточном режиме работает ситуационный центр МВД и Нацполиции, где правоохранители в режиме онлайн получают всю информацию, в том числе о нарушениях во время избирательного процесса.

 

Теги: #нарушения #украина #выборы
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