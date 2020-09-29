Американский грузовой космический корабль Cygnus в начале октября отправится к МКС – NASA

Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus 1 октября отправится к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Коммерческий грузовой провайдер NASA компания Northrop Grumman планирует 1 октября в 21:38 по времени Восточного побережья США отправить к МКС очередную миссию снабжения", - говорится в сообщении.

Запуск будет осуществлен с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

По сообщению NASA, погодные условия в районе космодрома на 70% благоприятствуют для проведения запуска.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 4 октября. Она будет осуществляться путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity. "Поймать" корабль предстоит члену экипажа МКС американскому астронавту Крису Кэссиди при поддержке российского космонавта Ивана Вагнера, отметили в NASA.

После захвата "грузовика" по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне корабль будет подведен рукой-манипулятором к МКС для последующей стыковки к американскому модулю Unity.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Планируется, что он пробудет в составе станции до середины декабря. Cygnus заберет с собой со станции мусор и отходы. После автономного двухнедельного полета, в ходе которого будут проведены эксперименты, по командам с ЦУПа NASA в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Это будет уже 14-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.