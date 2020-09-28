Вопрос возможного включения Тищенко в состав украинской делегации в ТКГ даже не обсуждался – Резников

Вопрос о включении заместителя главы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе даже не обсуждался, а все народные депутаты могут помогать процессу достижения мира на Донбассе в рамках своей работы в Верховной Раде, отмечает первый замглавы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

"Насколько мне известно, такое не обсуждалось вообще. Кадровые решения о включении в состав делегации на уровне указа принимает только президент, а глава делегации и первые заместители могут привлекать, согласно указу, других представителей, экспертов, советников и т.д. Таких консультаций, по моей информации, не велось", - сообщил он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, комментируя распространяемую в СМИ информацию о возможном включении Тищенко в состав делегации Украины в ТКГ.

Резников напомнил, что на сегодняшний день в составе украинской делегации в ТКГ три народных депутата: Андрей Костин, Александр Мережко и Галина Третьякова (все из фракции "Слуга народа" – ИФ). "Этого достаточно, потому что Трехсторонняя контактная группа – это всего четыре рабочих группы. Плюс у нас четыре представителя ОРДЛО от Украины. Людей достаточно", - указал он.

Резников допускает, что подобные слухи могли появиться из-за того, что в последнее время со стороны общества в целом очень большое внимание к работе делегации Украины в ТКГ.

"И соответственно, я бы даже сказал, что где-то переоценен уровень и статус ТКГ, но раз уж так есть, то народные депутаты, как зеркало украинского общества, проявляют теперь особое внимание и задают вопросы. Если вы помните, и на часе вопросов к правительству приходилось давать пояснения. И я в свое время получал приглашение от ВСК, которую возглавляет Сергей Рахманин. Мы на комитеты ходим с удовольствием. Конечно же, мы встречаемся с депутатами. Они отдельными группами просят объяснить, дать им консультации, разъяснить, что происходит, какие планы, и это нормально. Я считаю, что это положительный знак", - пояснил он.

Резников отметил, что Тищенко один из тех депутатов, которые беспокоятся, волнуются, интересовался, как проходит Минский процесс. "Но об участии его непосредственно в составе делегации – я такого не слышал. И, в общем-то, в этом нет необходимости, потому что все депутаты могут, работая в Верховной Раде, помогать этому процессу", - подчеркнул он.

28 сентября сам Тищенко сообщил, что вошёл в созданную парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе.

"Когда президент шёл в парламент, его главным тезисом, за который проголосовала вся страна, был мир. Поэтому сегодня мы находим новое решение и я и правда являюсь одним из членов этой группы", - сказал Тищенко в ходе брифинга во время заседании фракции.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" также заявил, что подробности о работе новой группы, задача которой помочь президенту в установлении мира в Украине, будут вскоре сообщены обществу.

"Не все так хорошо, как хотелось бы. Именно поэтому президент и мы, как его команда, ищем новое решение. Все эти решения направлены на выполнение наших обещаний, как народных депутатов, как граждан этой страны", - добавил Николай Тищенко.

Ранее на своей странице в Facebook Тищенко рассказал, о какой группе идёт речь: "Сегодня впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу. Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции президента. "Нет той стороны". Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача - объединить семьи, объединить людей, объединить Украину. Сделать все возможное, чтоб поскорее наступил мир".