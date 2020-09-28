Будапешт и Варшава создадут исследовательский центр для борьбы с господствующими идеологическими взглядами ЕС - глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в понедельник объявил, что Будапешт создаст вместе с Варшавой аналитический центр, который поможет обеим странам противодействовать "господствующим либеральным" идеям, исходящим от руководства ЕС.

"(Этот институт - ИФ) будет собирать юридические данные (. . .) с целью оспаривать либеральное идеологическое подавление иных взглядов", - приводят западные СМИ слова Сийярто с совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау.

Он отметил, что это учреждение займется изучением "двойных стандартов", которые, по словам Сийярто, применяются Брюсселем в отношении Венгрии и Польши. Министр заявил, что поскольку политика Будапешта и Варшавы "ясно продвигает свои национальные интересы, и основывается на христианских основаниях", обе эти страны "часто неприятны международному либеральному мейнстриму".

Министр упомянул, что Европарламент собирается обсудить доклад о ситуации с соблюдением закона в Венгрии и Польше, отметив, что речь идет чуть более чем лишь о "политическом заявлении".

Также Сийярто заявил, что Будапешт и Варшава отвергают предложенный на прошлой неделе председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен новый пакет мер по миграции и предоставлению убежища. При этом он глава МИД Венгрии назвал озвученную стратегию ЕС "документом в пользу иммиграции, запускающим иммиграцию", который "грозит спровоцировать больше и больше миграционных волн" в Европу.