Заявления нардепов Галушко и Дубинского на фракции "Слуги народа" не обсуждали

Заявление народного депутата фракции "Слуга народа" о продаже мест в списках партии на местных выборах на Киевщине и ответные обвинения о связях нардепа с действующим мэром Броваров Игорем Сапожко со стороны его коллеги Александра Дубинского не стали предметом обсуждения на заседании фракции, заявил народный депутат Александр Качура.

"Касательно господина Галушко и других вопросов, которые мы должны были обсуждать - мы их не обсуждали. Спросили у Давида Арахамии: "Почему по Галушко не поднимали вопрос?". Он махнул рукой, потом мы подошли и спросили, а он ответил что уже позднее время, сегодня не успеем", - сказал Качура на брифинге по итогам заседания фракции.

Качура отметил, что не считает нужным ходить на заседание фракции, если там не рассматриваются возникшие проблемы.

"Я, например, сказал, что я больше на заседание фракции не приду. Не вижу смысла, я могу итак почитать законопроект и решить, как за него голосовать", - сказал Качура.

Он подчеркнул, что "коллективные вопросы", которые возникают внутри фракции, надо обсуждать на ее заседании, "но такого обсуждения не произошло".