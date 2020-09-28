Макрон намерен добиваться посредничества ОБСЕ в решении белорусского кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Литве, заявил, что будет добиваться посредничества Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании кризиса в Беларуси.

"Мы предложили, чтобы ОБСЕ взяла обязательство, Франция тоже будет делать все возможное, чтобы это посредничество состоялось, и чтобы мы могли двигаться вперед", - сказал Макрон в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Макрон подтвердил, что во время визита в Вильнюс встретится с проживающей здесь лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, а также "продемонстрирует поддержку всем жителям Беларуси".

Французский президент также согласился с тем, чтобы Евросоюз ввел санкции для должностных лиц белорусского режима.