События

21:37 28.09.2020

На Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена изменен график движения поездов из-за попадания человека под поезд

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На Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена изменен график движения поездов из-за попадания человека под поезд

На Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена изменен график движения поездов из-за попадания человека под поезд, поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор", сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор". По предварительной информации зацепер попал под поезд. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители", - говорится в сообщении, на официальной странице Киевского метро в Твиттере в понедельник вечером.

Теги: #киев #метро
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