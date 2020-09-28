На Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена изменен график движения поездов из-за попадания человека под поезд, поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор", сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор". По предварительной информации зацепер попал под поезд. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители", - говорится в сообщении, на официальной странице Киевского метро в Твиттере в понедельник вечером.