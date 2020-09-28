Во фракции "Слуга народа" уже не работает сложившаяся форма управления – Качура

Сложившаяся в парламентской фракции "Слуга народа" форма управления не работает, заявил народный депутат от этой фракции Александр Качура.

"Я считаю, что нужно бороться не с последствиями этих проблем (разногласиями и конфликтами между депутатами и областными штабами в партии - ИФ), а не с причинами. Потому что нужно ходить не к депутатской группе "Доверие" за поддержкой и голосами, а нужно ходить к своим депутатам и у них получать доверие. Об этом нужно говорить, потому что та управленческая форма, которая есть на сегодняшний день в нашей фракции - она уже не работает. Если так дальше пойдёт - это означает, что у нас фракция просто не будет голосовать за необходимые решения и принимать необходимые законопроекты", - сказал Качура в понедельник в ходе брифинга у КВЦ "Парковый" (Киев) перед заседанием фракции "Слуга народа".

По словам народного депутата, существующая управленческая система во фракции "Слуга народа" требует полной перезагрузки: "Нам нужны заместители председателя фракции, которые пользуются уважением депутатов, которыми они руководят, нужна отлаженная коммуникация, позиция каждого народного депутата по тому или иному законопроекту, и только тогда мы можем выходить на слаженную позицию, и вы снова будете видеть на табло 226, 230, 240 и даже 250 голосов от одной депутатской фракции "Слуга народа".