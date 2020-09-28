CБУ блокировала масштабную контрабанду янтаря в одну из азиатских стран

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабный канал контрабанды обработанного янтаря из северных районов Ривненской области в одну из азиатских стран, сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный бизнес гражданин одной из Закавказских государств совместно с украинцами. Дельцы скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ривненской области. Обработку "солнечного камня" злоумышленники осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ривненской области", - сказано в сообщении.

Так, ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозили из страны через международные пункты пропуска в аэропортах "Борисполь" и "Львов".

Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли 833 кг янтаря, в частности 169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью почти 4 млн грн. Также обнаружено оборудование для обработки янтаря, документы, компьютерная техника.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявление подозрений причастным лицам.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч.2 ст.240-1 Уголовного кодекса Украины.