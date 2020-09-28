Зеленский ввел в состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики и.о. руководителя САП Грищука и замруководителя Офиса президента Татарова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики и.о. руководителя Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Максима Грищука и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Соответствующий указ №411/2020 от 28 сентября об изменениях в составе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики опубликован на сайте главы государства.

Этим же указом Зеленский вывел из состава Национального совета по вопросам антикоррупционной политики экс-и.о. главы Государственной таможенной службы Игоря Муратова и экс-главу САП Назара Холодницкого.