События

19:54 28.09.2020

Зеленский ввел в состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики и.о. руководителя САП Грищука и замруководителя Офиса президента Татарова

1 мин читать
Зеленский ввел в состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики и.о. руководителя САП Грищука и замруководителя Офиса президента Татарова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики и.о. руководителя Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Максима Грищука и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Соответствующий указ №411/2020 от 28 сентября об изменениях в составе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики опубликован на сайте главы государства.

Этим же указом Зеленский вывел из состава Национального совета по вопросам антикоррупционной политики экс-и.о. главы Государственной таможенной службы Игоря Муратова и экс-главу САП Назара Холодницкого.

Теги: #указ #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:43 28.09.2020
Зеленский призывает Раду скорее утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024гг

Зеленский призывает Раду скорее утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024гг

14:21 28.09.2020
Зеленский выступает за выплату повышенных зарплат медикам уже в сентябре

Зеленский выступает за выплату повышенных зарплат медикам уже в сентябре

13:24 28.09.2020
Зеленский настаивает на ускорении выплат родственникам погибших в катастрофе Ан-26, Шмыгаль заявил о трехнедельном сроке

Зеленский настаивает на ускорении выплат родственникам погибших в катастрофе Ан-26, Шмыгаль заявил о трехнедельном сроке

19:32 26.09.2020
Зеленский осмотрел КПВВ "Майорское" и посетил позиции ВСУ на линии фронта

Зеленский осмотрел КПВВ "Майорское" и посетил позиции ВСУ на линии фронта

16:44 26.09.2020
Зеленский прибыл в Донецкую область: проведет совещание по работе ТКГ и посетит военнослужащих

Зеленский прибыл в Донецкую область: проведет совещание по работе ТКГ и посетит военнослужащих

12:24 26.09.2020
Зеленский поручил приостановить полеты самолетов, аналогичных АН-26, потерпевшего катастрофу - замглавы офиса президента

Зеленский поручил приостановить полеты самолетов, аналогичных АН-26, потерпевшего катастрофу - замглавы офиса президента

12:09 26.09.2020
Зеленский: Государство должно обеспечить лечение пострадавшего в авиакатастрофе курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких

Зеленский: Государство должно обеспечить лечение пострадавшего в авиакатастрофе курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких

12:02 26.09.2020
Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с катастрофой военного самолета в Харьковской области

Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с катастрофой военного самолета в Харьковской области

22:50 25.09.2020
Зеленский в субботу поедет в Харьковскую область в связи с катастрофой самолета ВСУ

Зеленский в субботу поедет в Харьковскую область в связи с катастрофой самолета ВСУ

20:38 25.09.2020
Зеленский выступил за разработку программы поддержки профобразования в Украине

Зеленский выступил за разработку программы поддержки профобразования в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

CБУ блокировала масштабную контрабанду янтаря в одну из азиатских стран

В ходе расследования авиакатастрофы АН-26 ГБР назначило 26 судебно-медицинских и 25 генетико-молекулярных экспертиз, в качестве свидетелей допрошено 40 человек

Суд оставил обвиняемого по "делу Шеремета" Антоненко под стражей, следующее заседание состоится 8 октября

Эксплуатация старой авиатехники недопустима, но это реалии Украины – Уруский

МИД Украины рекомендовало украинцам воздержаться от посещения районов, приближенных к армяно-азербайджанской границе

ПОСЛЕДНЕЕ

Во фракции "Слуга народа" уже не работает сложившаяся форма управления – Качура

CБУ блокировала масштабную контрабанду янтаря в одну из азиатских стран

Макрон встретится в Литве с Тихановской

В Тернопольской области мужчина пытался себя сжечь в центре занятости, обгорело 50% тела - полиция

Подозреваемые в подрыве банкомата ПриватБанка в Харькове предстанут перед судом

В ходе расследования авиакатастрофы АН-26 ГБР назначило 26 судебно-медицинских и 25 генетико-молекулярных экспертиз, в качестве свидетелей допрошено 40 человек

Трамп отрицает обвинения в уклонении от уплаты налогов, может предоставить отчетность

Спасатели ликвидировали пожар лесного массива вблизи Станично-Луганского района - ГСЧС

Жителя Львова подозревают в попытке продажи радиоактивных материалов - СБУ

Верховный суд признал законными действия врачей Насирова и прекратил производство о взыскании с кардиолога Соколова 1 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА