События

19:33 28.09.2020

В Тернопольской области мужчина пытался себя сжечь в центре занятости, обгорело 50% тела - полиция

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В Тернопольской области мужчина пытался себя сжечь в центре занятости, обгорело 50% тела - полиция

В пгт Гусятин мужчина 1961 года рождения пытался себя сжечь в центре занятости, его госпитализировали в больницу с 50% обгоревшего тела, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области

"По предварительной информации, пострадавший 28 сентября около 11:45 пришел к служащим с просьбой начислить пенсию. Однако ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы. Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег", - сказано в сообщении на сайте полиции.

Отмечается, что работники успели потушить мужчину, но огонь повредил около 50% тела. Бригада "скорой" доставила его в больницу

Теги: #тернопольская_область #полиция
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Интерфакс-Украина
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