Подозреваемые в подрыве банкомата ПриватБанка в Харькове предстанут перед судом

Обвинительный акт в отношении двух подозреваемых в подрыве и ограблении банкомата ПриватБанка в помещении магазина по проспекту Победы в Харькове направлен в суд.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, обоим мужчинам инкриминируется ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

"Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам за совершенные уголовные преступления, предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Подрыв банкомат был совершен в ночь на 10 апреля. В результате взрыва люди не пострадали, но было поврежден сам банкомат и магазин. Злоумышленники забрали из банкомата 980 тыс.грн.

Спустя несколько часов оперативники уголовного розыска и Управления стратегических расследований в Харьковской области ДСР Национальной полиции Украины задержали 26 летнего уроженца Запорожья (экс-правоохранителя) и 44-летнего харьковчанина.