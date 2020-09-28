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19:23 28.09.2020

В ходе расследования авиакатастрофы АН-26 ГБР назначило 26 судебно-медицинских и 25 генетико-молекулярных экспертиз, в качестве свидетелей допрошено 40 человек

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В ходе расследования авиакатастрофы АН-26 ГБР назначило 26 судебно-медицинских и 25 генетико-молекулярных экспертиз, в качестве свидетелей допрошено 40 человек

В ходе расследования авиакатастрофы АН-26 под Чугуевом Генеральное бюро расследований по состоянию на понедельник назначило 26 судебно-медицинских и 25 генетико-молекулярных экспертиз, а также в качестве свидетелей допросило более 40 человек.

Как сообщает пресс-служба ГБР, по состоянию на 28 сентября следователями проведен ряд следственных действий, а именно:

- осмотр места происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовые самописцы (черные ящики);

- осмотр останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;

- предназначено 26 судебно-медицинских экспертиз;

- изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;

- в военной части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;

- получена информация и документы из Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, Государственного предприятия "Антонов", командования Воздушных сил ВС Украины;

- допрошены в качестве свидетелей более 40 человек;

- обеспечено взятие биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК-экспертизы от 18-ти родственников погибших курсантов и 7-ти родственников членов экипажа;

- предназначено 25 генетико-молекулярных экспертиз;

- потребованы документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете.

Кроме того, ГБР подало 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего проведения генетико-молекулярных экспертиз.

"Сейчас следователями ГБР принимаются меры по скорейшему возвращению тел погибших их родственникам", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодороге Киев – Харьков - Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки Ан-26, который осуществлял посадку на аэродроме воинской части в г. Чугуев (Харьковская обл.). На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, выжил один курсант.

Госкомиссию по расследованию обстоятельств падения самолета АН-26 возглавил Уруский.

По информации Государственного бюро расследований, проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Начато досудебное расследование по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия (ст.416 Уголовного кодекса Украины).

Теги: #расследование #самолет #чугуев
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