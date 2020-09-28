Спасатели ликвидировали пожар лесного массива вблизи Станично-Луганского района - ГСЧС

В Луганской области вблизи с. Нижнетеплое Станично-Луганского района спасатели потушили пожар лесной подстилки, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В 22:05 пожар локализован. 28 сентября в 18:10 пожар лесной подстилки вблизи с. Нижнетеплое Станично-Луганского района ликвидирован", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что площадь, пройденная огнем, составляет около 20 га. К тушению привлекались 101 человек и 38 единиц техники.

Как сообщалось, 27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Нижнетеплое Станично-Луганского района произошло возгорание лесного массива.