Верховный суд признал законными действия врачей Насирова и прекратил производство о взыскании с кардиолога Соколова 1 млн грн

Кассационный гражданский суд (КГС) в составе Верховного суда признал законными действия врачей экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова и прекратил производство о взыскании 1 млн грн по иску Насирова с доктора меднаук Максима Соколова, который давал показания о состоянии его здоровья на суде в 2017 году, возглавив по обращению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБ) комиссию для обследования.

Как сообщается на Facebook-странице Верховного суда, такое решение суд принял 23 сентября.

Коллегия судей пришла к выводу, что, учитывая неотложность состояния, в котором находился истец, работники Института имени академика Н.Д.Стражеско НАМН Украины должны были предоставить Насирову медпомощь без предварительного получения его согласия или согласия его законных представителей.

Проведения комиссионного обследования истца произошло на основании постановления детектива НАБУ, что не было обжаловано. Врачи, создавая комиссию для обследования Насирова, а также во время его обследования действовали согласно постановлению следователя, выполняли свои профессиональные обязанности.

"Никаких оснований полагать, что указанные действия являются незаконными и что в результате таких действий истцу был нанесен моральный ущерб, нет", - сообщает суд.

КГС в составе Верховного суда отменил решение районного суда и постановление апелляционного суда в части иска к врачу о признании незаконными действий, которые заключаются в разглашении врачебной и медицинской тайны в отношении истца во время дачи показаний в качестве свидетеля и возмещении связанного с этим морального вреда, а также отменил и закрыл производство по делу в этой части.

В остальных требованиях решение районного суда и постановление апелляционного суда КЦС ВС оставил без изменений.