События

19:02 28.09.2020

Суд оставил обвиняемого по "делу Шеремета" Антоненко под стражей, следующее заседание состоится 8 октября

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Суд оставил обвиняемого по "делу Шеремета" Антоненко под стражей, следующее заседание состоится 8 октября

Шевченковский районный суд Киева отказал в изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко с содержания под стражей на личные обязательства.

"Ходатайство защитника об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко... с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удостоверения", - говорится в определении Шевченковского районного суда в понедельник вечером

Суд огласил резолютивную часть определения, апелляционная жалоба на это решение может быть подано на протяжении 7 дней.

Следующее судебное заседание по обвинению Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Павла Шеремета состоится 8 октября в 14.30.

Как ожидается, на следующем заседании суд заслушает выступления сторон, а также мнения участников процесса о порядке исследования доказательств.

 

Теги: #антоненко #украина #арест
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