Эксплуатация старой авиатехники недопустима, но это реалии Украины – Уруский

Минобороны Украины и Вооруженным силам страны необходимо обновлять авиапарк, а эксплуатация старой техники является недопустимой, однако это существующие реалии, заявляет вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения самолета Ан-26 в Харьковской области Олег Уруский.

"Я думаю, что, безусловно, мы должны делать это (обновлять авиапарк ВСУ – ИФ-У). Абсолютно недопустимо, что у нас в эксплуатации находится такая старая техника, но, к сожалению, это реалии нашей страны", - сказал Уруский в понедельник вечером в эфире телеканала "Украина 24".

Он также добавил, что Минобороны Украины уже подготовило проект контракта с ГП "Антонов" на поставку трех самолетов Ан-178.

"Надеюсь, что мы и в дальнейшем будем увеличивать количество самолетов, которые будет заказывать наше министерство обороны", - сказал Уруский.

Он также сообщил, что намерен во вторник посетить Экспертно-криминалистический центр МВД Украины в Харькове, чтобы ознакомиться с организацией оперативной ДНК-экспертизы тел погибших в этой катастрофе.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодороге Киев – Харьков - Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки Ан-26, который осуществлял посадку на аэродроме воинской части в г. Чугуев (Харьковская обл.). На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, выжил один курсант.

Госкомиссию по расследованию обстоятельств падения самолета АН-26 возглавил Уруский.

По информации Государственного бюро расследований, проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.