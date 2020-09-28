Пятеро жителей Херсонской области под видом работников банка опустошали банковские карты иностранных граждан - полиция

Пятеро злоумышленников под видом работников банка узнавали персональные данные граждан Восточной Европы и отправляли им ссылку с "вирусом", после чего опустошали их банковские карты, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

"Киберполиция установила, что к таким действиям причастны пятеро жителей Херсонской области в возрасте 22-27 лет. Молодые люди разработали вредоносное программное обеспечение, что позволяло им завладевать деньгами с банковских карточек", - сказано в сообщении.

Так, правонарушители, выдавая себя за сотрудников банка, в телефонных разговорах узнавали реквизиты счетов и другие персональные данные иностранцев, после присылали им на электронные ящики письма, содержащие ссылки на "вирус". Таким образом, злоумышленники получали доступ к банковскому счету.

"Далее деньги пострадавших списывали и обналичивали в Украине. По предварительным подсчетам, от таких действий пострадали около ста человек. Им нанесен ущерб на более чем $20 тыс", - добавили в полиции.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.