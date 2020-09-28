Российские наемники в понедельник обстреляли позиции ВСУ близ Старогнатовки

С начала текущих суток, 28 сентября, российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие на участке вблизи населенного пункта Старогнатовка, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 18.00 понедельника, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В пресс-центре подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя договоренностям, которые вступили в действие 27 июля, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.