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18:24 28.09.2020

Российские наемники в понедельник обстреляли позиции ВСУ близ Старогнатовки

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Российские наемники в понедельник обстреляли позиции ВСУ близ Старогнатовки

С начала текущих суток, 28 сентября, российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие на участке вблизи населенного пункта Старогнатовка, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 18.00 понедельника, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В пресс-центре подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя договоренностям, которые вступили в действие 27 июля, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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