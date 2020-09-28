Специалисты "Антонова" вошли в состав госкомиссии по выяснению причин катастрофы Ан-26

Специалисты ГП "Антонов" вошли в состав государственной комиссии для выяснения причин и обстоятельств падения самолета Ан-26 Воздушных сил ВС Украины в Харьковской области 25 сентября 2020 года.

Об этом говорится в сообщении ГП, обнародованном на официальной странице "Антонова" в Facebook в понедельник.

По данным предприятия, разбившийся самолет Ан-26Ш (серийный номер 56-08, бортовой знак 76), был построен 21 октября 1977 года на Киевском авиационном заводе (входит в состав ГП "Антонов").

Самолет эксплуатировался авиацией Воздушных сил ВСУ и выполнил около 5770 полетов.

"На самолете было проведено два капитальных ремонта, последний - в 1996 году. В августе 2020 года проводились работы по исследованию технического состояния самолета с участием специалистов ГП "Антонов" на базе в/ч А4101 в Чугуеве. В результате самолету был установлен срок службы в 44 года и 8 месяцев (до 21 июня 2022 года), а также срок службы до очередного капитального ремонта 26 лет (до 30 июля 2022 года)", - отмечают в "Антонове".

При этом специалисты ОАО "Мотор Сич" продлили срок службы левого двигателя до очередного капремонта до 5 июня 2021 года, а календарный срок службы правого двигателя был продлен до 11 октября 2020 года.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки Ан-26, который осуществлял посадку на аэродроме воинской части в г.Чугуев (Харьковская обл.). На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, выжил один курсант.

По информации Государственного бюро расследований, проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.