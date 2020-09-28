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17:45 28.09.2020

SpaceX из-за непогоды отменила запуск новой партии из 60 интернет-спутников Starlink

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SpaceX из-за непогоды отменила запуск новой партии из 60 интернет-спутников Starlink

Запуск тяжелой ракеты-носитель Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в понедельник, отменен из-за непогоды, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Предстартовый отсчет был остановлен за 30 секунд до зажигания.

Запуск предполагалось совершить в 10:22 по времени Восточного побережья США (17:22 кск) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Он должен был стать тринадцатым выводом на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 713 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.

Теги: #falcon_9 #ракета_носитель #запуск
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