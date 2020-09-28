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17:44 28.09.2020

Обвиняемые по "делу Шеремета" в суде не признают своей вины

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Обвиняемые по "делу Шеремета" в суде не признают своей вины

Обвиняемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко не признают в суде своей вины в причастности к совершению этого преступления.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс Украина", на заседании в понедельник суд присяжных Шевченковского райсуда Киева слушает по сути дело по обвинению Антоненко, Кузьменко и Дугарь в убийстве журналиста.

Прокурор в процессе огласил суть обвинений, из которых следует, что организаторами убийства являются не установленные следствием лица, исполнителями - Антоненко и Кузьменко, а Дугарь была пособником.

Отвечая на вопросы суда, Антоненко сказал, что ему не понятна суть обвинений в убийстве, так как он к этому не имеет отношения. Антоненко заявил, что не признает свою вину ни по этой статье обвинения, ни в части обвинения в хранении взрывчатых веществ и уничтожения имущества.

Кузьменко в свою очередь указала, что ей не понятен мотив, указанный в обвинительном акте, о якобы попытках дестабилизации ситуации в стране и акциях протеста. Кузьменко также заявила, что не признает своей вины в причастности к убийству Шеремета.

Дугарь, отвечая на вопросы суда, тоже указала, что вины своей не признает.

После этого суд перешёл к рассмотрению ходатайства защиты Антоненко об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #дело_шеремета #суд #обвиняемые
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