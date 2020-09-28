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16:39 28.09.2020

На Львовской таможне разоблачена схема импорта грузовиков, из-за которой бюджет недополучил 17 млн грн - прокуратура

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На Львовской таможне разоблачена схема импорта грузовиков, из-за которой бюджет недополучил 17 млн грн - прокуратура

Львовская облпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления властью и служебным положением служащими отдельных таможенных постов Львовской таможни Госфискальной службы (ГФС), которые организовали незаконную схему импорта в Украину десятков грузовых автомобилей.

"По данным следствия, должностные лица таможни совместно с субъектами предпринимательской деятельности и таможенными брокерами организовали противоправную схему импорта 37 грузовых автомобилей на территорию Украины на сумму около 40 млн грн. Отдельно ввозились различные части транспортных средств: через одни таможенные посты заезжали кузова, через другие под видом легковых авто - грузовики. При этом во внутренние базы данных Государственной фискальной службы Украины вносились недостоверные сведения относительно их регистрационных номеров и VIN-кодов", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, обнародованном в понедельник.

В ведомстве отмечают, что это позволило противоправно ввезти автомобили на таможенную территорию Украины и в дальнейшем в более чем 10 раз уменьшить уплату обязательных таможенных платежей. "Ориентировочно, таким образом бюджет недополучил 17 млн грн налогов и таможенных платежей", - говорится в сообщении.

28 сентября во время обысков в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 УК Украины, правоохранители выявили и изъяли документы, флешки, черновые записи и денежные средства в сумме более 1 млн грн.

Сейчас на 37 грузовых автомобилей судом наложен арест с запретом ими распоряжаться.

Теги: #таможня #прокуратура #схемы #львовская_область
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