У Борислава Березы подтвержден коронавирус
Бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза, который баллотируется на пост мэра Киева, заразился коронавирусом и вместе с семьей уходит на двухнедельную самоизоляцию.
На своей странице в соцсети Facebook в понедельник он написал о подтвержденном диагнозе, указав, что у детей вируса нет.
"Теперь уходим всей семьёй на самоизоляцию на 14 дней. Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя... эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться", - поделился планами Береза.
На странице политсилы "ЭкоПартия Березы" он также сообщил о положительном результате теста и призвал всех соблюдать рекомендации Минздрава, чтобы не заразиться.
Относительно избирательной кампании Береза пояснил, что с командой продолжает работать в дистанционном режиме, без встреч и интервью.
Борислав Береза баллотируется на пост городского головы Киева от "ЭкоПартии".