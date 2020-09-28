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16:25 28.09.2020

У Борислава Березы подтвержден коронавирус

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У Борислава Березы подтвержден коронавирус

 Бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза, который баллотируется на пост мэра Киева, заразился коронавирусом и вместе с семьей уходит на двухнедельную самоизоляцию.

На своей странице в соцсети Facebook в понедельник он написал о подтвержденном диагнозе, указав, что у детей вируса нет.

"Теперь уходим всей семьёй на самоизоляцию на 14 дней. Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя... эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться", - поделился планами Береза.

На странице политсилы "ЭкоПартия Березы" он также сообщил о положительном результате теста и призвал всех соблюдать рекомендации Минздрава, чтобы не заразиться.

Относительно избирательной кампании Береза пояснил, что с командой продолжает работать в дистанционном режиме, без встреч и интервью.

Борислав Береза баллотируется на пост городского головы Киева от "ЭкоПартии".

Теги: #коронавирус #береза
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