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16:05 28.09.2020

Определен состав суда по "делу Шеремета"

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Определен состав суда по "делу Шеремета"

На судебном заседании в Шевченковском районном суде Киева в понедельник был определен состав суда, который будет слушать по существу дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

В частности, суд доложил о том, что, согласно протоколу автоматичного определения присяжных от 9 сентября 2020 года, основными присяжными в данном уголовном производстве определены Григорий Фирсов, Наталия Глоба и Юрий Михайленко. Запасными присяжными определены Юрий Федоренко и Людмила Яковенко. Председательсвующая судья на заседании - Голуб Оксана, также в заседании принимает участие судья Марина Антонюк.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

12 августа Апелляционный суд Киева на заседании оставил меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей до 14 сентября без изменений.

11 августа Апелляционный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для Кузьменко и поместил ее под круглосуточный домашний арест.

Ранее суд ранее отменил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в отношении третьей подозреваемой Яны Дугарь.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Теги: #шеремет #дело #суд #заседание
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