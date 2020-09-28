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15:51 28.09.2020

Украинцев просят воздержаться от поездок в регионы Азербайджана, близкие к зоне боевых действий

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Украинцев просят воздержаться от поездок в регионы Азербайджана, близкие к зоне боевых действий

Посольство Украины в Азербайджане призывает граждан Украины воздержаться от поездок в регионы Азербайджана, которые находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий, в связи с обострением ситуации безопасности на линии соприкосновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана.

"Посольство призывает граждан Украины проявлять бдительность и осторожность во время действия военного положения, введенного в Азербайджане в связи с обострением военно-политической ситуации в стране. В этом контексте, призываем избегать любых публичных мероприятий, не санкционированных официальными властями Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении, обнародованном посольством в понедельник.

Также в дипломатической миссии рекомендуют соблюдать ограничения, предусмотренные законодательством Азербайджана во время действия комендантского часа с 21:00 до 06:00, введенного с 28 сентября в городах Баку, Гянджа, Сумгаит, Евлах, Мингечевир, Нафталан, Абшеронском, Джебраильском, Физулинском, Агджабединском, Бейлаганском, Агдамском, Бардинском, Тертерском, Геранбойском, Гейгельском, Дашкесанском, Гедабейском, Товузському, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах.

"Информируем, что в районах, где введен комендантский час: запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных разрешений и документов, удостоверяющих личность; установлен специальный режим въезда-выезда и действуют ограничительные меры по использованию транспортных средств. В случае необходимости, для определенной категории граждан, специальное разрешение можно получить с помощью портала icazələr icazə-e.gov.az", - говорится в сообщении.

В случае экстренных случаев, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан Украины на территории Азербайджана, в посольстве просят немедленно звонить на телефон своей горячей линии: +994502557518 (мобильный) или телефон дежурного +994124494095 (стационарный). Кроме того, можно отправить сообщение на электронный адрес посольства emb_az@mfa.gov.ua.

Также в посольстве рекомендуют зарегистрироваться в системе "Друг" Министерства иностранных дел Украины, в которую можно внести свои данные и сообщать МИД и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране, в частности, территории Азербайджана.

Теги: #украинцы #карабах #азербайджан
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