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15:23 28.09.2020

Обновленный законопроект о туризме будет содействовать продвижению Украины за границей – Ткаченко

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Обновленный законопроект о туризме будет содействовать продвижению Украины за границей – Ткаченко

 Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что обновленный законопроект о туризме будет содействовать продвижению Украины как туристической точки для туристов за границей.

"Этот закон сможет обновить множество вещей. Будет содействовать созданию Единого туристического реестра, вводит понятие категоризации, определяет стандарты для туристической сферы, будет содействовать детенизации, созданию портала туристической отрасли и маркетинговому продвижению Украины как туристической точки для туристов за границей. Я очень надеюсь, что этот закон станет одним из главных элементов изменений, которые мы все ожидает в этой сфере", - сказал Ткаченко на пресс-конференции на тему: "Презентация обновленного закона о туризме".

В свою очередь, депутат Верховной Рады, заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук подчеркнула, что является важным после регистрации и общественных обсуждений принять данный законопроект в первом чтении еще на текущей сессии парламента.

По словам главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, положениями нового законопроекта среди прочего предусмотрено, что категоризация учреждений размещения будет добровольной, а Единый туристический реестр будет предоставлять возможность также регистрации гидов, а решение о необходимости такой регистрации и требования будут принимать исполкомы органов местного самоуправления.

Теги: #ткаченко #туризм #минкультуры
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