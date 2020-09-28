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15:16 28.09.2020

В суде по МН17 перерыв до 3 ноября

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В суде по МН17 перерыв до 3 ноября

В суде по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском авиалейнере Малайзийских авиалиний, рейс МН17, объявлен перерыв до 3 ноября.

"Суд приостановлен до следующего блока с тем, чтобы защита (одного из обвиняемых Олега Пулатова - ИФ) смогла представить запрос в отношении дополнительного расследования в ноябре", - пояснил перерыв председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis), объявив, что следующая дата для слушаний – 3 ноября.

Ранее защита Пулатова запросила еще время для того, чтобы окончательно определиться с тем, какое дополнительное расследование еще необходимо провести в интересах их подзащитного. Также суд вверил следственному судье вопрос о том, как сам Пулатов может обратиться к суду, о чем ранее заявила его защита.

Теги: #мн17 #суд
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