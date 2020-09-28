События

15:12 28.09.2020

МВД против инициативы направить средства от штрафов за превышение скорости на закупки железнодорожных вагонов

1 мин читать
МВД против инициативы направить средства от штрафов за превышение скорости на закупки железнодорожных вагонов

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подчеркивает, что в ведомстве не согласны с инициативой направить средства от штрафов за нарушения скоростного режима на дорогах на закупку вагонов Укрзализныци.

"Мы категорически против решения, которое Министерство финансов предложило в проекте бюджета... Мы официально направляем свою группу на комитет по вопросам бюджета и финансов", - сказал Геращенко на брифинге в понедельник в Киеве, комментируя соответствующую законодательную инициативу.

"Железнодорожные вагоны лучше покупать за средства Укрзализныци, которая должна иметь средства на обновление подвижного состава", - добавил он.

Теги: #вагоны #геращенко #мвд #штрафы #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:59 28.09.2020
Экс-глава Минфина Данилюк возглавил набсовет Нацдепозитария

Экс-глава Минфина Данилюк возглавил набсовет Нацдепозитария

14:59 28.09.2020
В МВД призывают не отдавать угонщикам авто вознаграждение за возвращение автомобиля

В МВД призывают не отдавать угонщикам авто вознаграждение за возвращение автомобиля

13:55 28.09.2020
Замглавы МВД выступает за обнародование переговоров пилотов разбившегося Ан-26

Замглавы МВД выступает за обнародование переговоров пилотов разбившегося Ан-26

10:46 28.09.2020
Украина выплатила $110,7 млн процентов по евробондам-32 - Минфин

Украина выплатила $110,7 млн процентов по евробондам-32 - Минфин

10:56 26.09.2020
Для опознания погибших в катастрофе АН-26 будет проведена экспертиза ДНК - Геращенко

Для опознания погибших в катастрофе АН-26 будет проведена экспертиза ДНК - Геращенко

10:55 26.09.2020
Пилот Ан-26, потерпевшего катастрофу, был опытным летчиком – Геращенко

Пилот Ан-26, потерпевшего катастрофу, был опытным летчиком – Геращенко

13:02 25.09.2020
МВД планирует до 2025г интегрировать украинскую киберполицию в мировую экосистему противодействия киберпреступлений

МВД планирует до 2025г интегрировать украинскую киберполицию в мировую экосистему противодействия киберпреступлений

19:16 24.09.2020
Комитет Рады по нацбезопасности в пятницу заслушает информацию Минобороны Украины о приказе, который якобы вводит штрафы для военных за ответный огонь

Комитет Рады по нацбезопасности в пятницу заслушает информацию Минобороны Украины о приказе, который якобы вводит штрафы для военных за ответный огонь

18:21 23.09.2020
В Украине вскоре запустят чат-бот "Выборы-2020"

В Украине вскоре запустят чат-бот "Выборы-2020"

19:09 22.09.2020
Сайт МВД Беларуси оправился от хакерской атаки

Сайт МВД Беларуси оправился от хакерской атаки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У Борислава Березы подтвержден коронавирус

Определен состав суда по "делу Шеремета"

Украинцев просят воздержаться от поездок в регионы Азербайджана, близкие к зоне боевых действий

Обновленный законопроект о туризме будет содействовать продвижению Украины за границей – Ткаченко

В суде по МН17 перерыв до 3 ноября

ПОСЛЕДНЕЕ

У Борислава Березы подтвержден коронавирус

Определен состав суда по "делу Шеремета"

Украинцев просят воздержаться от поездок в регионы Азербайджана, близкие к зоне боевых действий

Турция помогает Азербайджану в войне против Карабаха, решение конфликта возможно, при участии России, США и Франции - президент Армении

Киев продолжает увеличивать количество тестирований из-за роста обращений к медикам людей с симптомами коронавируса – Кличко

Обновленный законопроект о туризме будет содействовать продвижению Украины за границей – Ткаченко

В суде по МН17 перерыв до 3 ноября

Залог для человека, укравшего имущество, должен быть не меньше стоимости имущества, предлагают в Нацполиции

Во вторник в Харькове попрощаются с курсантом, погибшим в результате авиакатастрофы под Чугуевом

Краевой совет украинцев Крыма возобновил деятельность

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА