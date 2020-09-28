МВД против инициативы направить средства от штрафов за превышение скорости на закупки железнодорожных вагонов

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подчеркивает, что в ведомстве не согласны с инициативой направить средства от штрафов за нарушения скоростного режима на дорогах на закупку вагонов Укрзализныци.

"Мы категорически против решения, которое Министерство финансов предложило в проекте бюджета... Мы официально направляем свою группу на комитет по вопросам бюджета и финансов", - сказал Геращенко на брифинге в понедельник в Киеве, комментируя соответствующую законодательную инициативу.

"Железнодорожные вагоны лучше покупать за средства Укрзализныци, которая должна иметь средства на обновление подвижного состава", - добавил он.