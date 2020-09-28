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14:25 28.09.2020

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич уехала в Германию по личным делам – СМИ

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Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич уехала в Германию по личным делам – СМИ

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.

"Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду", - сообщила помощница писательницы в понедельник порталу tut.by.

Теги: #алексиевич #беларусь
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