Замглавы МВД выступает за обнародование переговоров пилотов разбившегося Ан-26

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет о необходимости обнародования записей переговоров пилотов самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу в пятницу под г.Чугуев Харьковской области, в том числе с диспетчером.

"Я также считаю, что переговоры пилота с диспетчером, переговоры в кабине пилотов необходимо публиковать, чтобы родные и близкие погибших знали, что произошло и чтобы вся страна также знала", - сказал Геращенко в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

По его словам, в настоящее время записи этих переговоров, как и другие записи с бортового самописца ("черного ящика") потерпевшего крушение самолета, изучаются специалистами. "В черных ящиках есть записи переговоров пилотов с диспетчерами, есть запись того, что говорили диспетчеры, что говорили пилоты в кабине в последние секунды перед трагедией и также запись технических параметров работы двигателей планера самолета", - сказал Геращенко.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки Ан-26, который осуществлял посадку на аэродроме воинской части в г.Чугуев (Харьковская обл.). На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли, выжил один курсант.

По информации Государственного бюро расследований, проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.