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13:33 28.09.2020

Национальный антарктический научный центр объявил конкурс по отбору команды 26-й Украинской антарктической экспедиции

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Национальный антарктический научный центр объявил конкурс по отбору команды 26-й Украинской антарктической экспедиции

 Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) Министерства образования и науки объявил конкурс по отбору команды 26-й Украинской антарктической экспедиции на 2021-2022 года.

"Сегодня, 28 сентября 2020 года, Национальный антарктический научный центр объявил конкурс по отбору команды 26-й Украинской антарктической экспедиции. Победители будут проводить научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции "Академик Вернадский" в Антарктиде с весны 2021-го до весны 2022 года. Документы принимают до 12 октября 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что в 26-ю Украинскую антарктическую экспедицию будут отбирать 12 участников. Кроме семи ученых, которые будут работать в сфере исследований геологических и геофизических наук, физических наук и науки о жизни, в экспедицию также ищут врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи.

Отбор будет проходить в четыре этапа: подача документов на рассмотрение - до 12 октября 2020 года включительно; представление дополнительных документов в случае прохождения предварительного отбора - до 26 октября 2020 года включительно; профессиональные собеседования, медицинская комиссия и психологическое тестирование; коллективный тренинг для тех, кто предварительно пройдет отбор в экспедиции.

С требованиями к каждому специалисту, условиями конкурса, уровнем оплаты труда и социальными гарантиями можно ознакомиться на сайте НАНЦ.

Теги: #отбор #арктика #команда
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