События

13:24 28.09.2020

Зеленский настаивает на ускорении выплат родственникам погибших в катастрофе Ан-26, Шмыгаль заявил о трехнедельном сроке

2 мин читать
Зеленский настаивает на ускорении выплат родственникам погибших в катастрофе Ан-26, Шмыгаль заявил о трехнедельном сроке

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что выплаты семьям погибших в результате катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 под Чугуевом (Харьковская обл.) должны быть срочными, сообщается на сайте главы государства в понедельник.

"Нужно сделать все необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры. Эти выплаты должны быть срочными. Есть закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которым предусмотрен порядок таких выплат", - сказал Зеленский на селекторном совещании с участием представителей Кабинета министров и правоохранительных органов.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что у Министерства обороны есть достаточные средства для этих выплат. Он отметил, что каждая семья погибших получит примерно 1 млн 500 тыс. грн в течение следующих трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших.

Министр обороны Андрей Таран проинформировал президента, что по его приказу запрещено использование самолетов Ан-26 до завершения расследования авиакатастрофы. Расшифровка бортовых самописцев разбившегося самолета продолжается, в Государственное бюро расследований направлены пленки с записями голосов экипажа. Кроме того, оказывается психологическая помощь родственникам погибших.

Как сообщалось, 25 сентября около 20.50 во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки Ан-26, который осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве (Харьковская обл.). На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли. Один курсант находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Министр обороны Андрей Таран 26 сентября принял решение о выплате денежной помощи семьям погибших в результате авиакатастрофы в размене 1 млн 576,5 грн (750 прожиточных минимумов) на каждого за счет фондов оборонного ведомства.

Теги: #шмыгаль #зеленский #авиакатастрофа #выплаты #ан26
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:58 28.09.2020
Началась расшифровка "черных ящиков" разбившегося в Харьковской области Ан-26, она продлится до 5 дней - Урусский

Началась расшифровка "черных ящиков" разбившегося в Харьковской области Ан-26, она продлится до 5 дней - Урусский

10:51 28.09.2020
"ГарПок" выплатил 1,1 млрд грн производителям из ВИЭ за э/э, сгенерированную в августе и второй декаде сентября

"ГарПок" выплатил 1,1 млрд грн производителям из ВИЭ за э/э, сгенерированную в августе и второй декаде сентября

20:03 26.09.2020
Главы и руководители МИД иностранных государств выражают соболезнования в связи с крушением Ан-26 и гибелью людей - ОПУ

Главы и руководители МИД иностранных государств выражают соболезнования в связи с крушением Ан-26 и гибелью людей - ОПУ

19:32 26.09.2020
Зеленский осмотрел КПВВ "Майорское" и посетил позиции ВСУ на линии фронта

Зеленский осмотрел КПВВ "Майорское" и посетил позиции ВСУ на линии фронта

16:44 26.09.2020
Зеленский прибыл в Донецкую область: проведет совещание по работе ТКГ и посетит военнослужащих

Зеленский прибыл в Донецкую область: проведет совещание по работе ТКГ и посетит военнослужащих

16:44 26.09.2020
Разбившийся в Харьковской области Ан-26 имел налет 5985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов - Уруский

Разбившийся в Харьковской области Ан-26 имел налет 5985 часов из назначенного ресурса в 20 тыс летных часов - Уруский

15:58 26.09.2020
"Черные ящики" находятся в хвосте самолета, но пока к ним нет доступа – руководитель правительственной комиссии

"Черные ящики" находятся в хвосте самолета, но пока к ним нет доступа – руководитель правительственной комиссии

15:25 26.09.2020
Запрет на учебные полеты самолетов Ан-26 и их аналогов будет действовать с 26 сентября – премьер Украины

Запрет на учебные полеты самолетов Ан-26 и их аналогов будет действовать с 26 сентября – премьер Украины

15:25 26.09.2020
Шмыгаль поручил Тарану отстранить на время следствия организаторов полета самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Харьковской области

Шмыгаль поручил Тарану отстранить на время следствия организаторов полета самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Харьковской области

14:43 26.09.2020
Членам семей погибших в авиакатастрофе в Харьковской области выплатят единоразовую денежную помощь в размере 1 млн 576 грн

Членам семей погибших в авиакатастрофе в Харьковской области выплатят единоразовую денежную помощь в размере 1 млн 576 грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Постпреды стран ЕС согласовали расширение списка индивидуальных санкций против РФ

Началась расшифровка "черных ящиков" разбившегося в Харьковской области Ан-26, она продлится до 5 дней - Урусский

Иностранцы вновь могут свободно въезжать в Украину - Госпогранслужба

Под Радой проходит акция в защиту малых предпринимателей

КС 29 сентября рассмотрит дело о конституционности закона о рынке земли

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко выразил соболезнования в связи со смертью первого главы КГГА Ивана Салия

В Киеве за сутки подтвердили 328 новых случаев COVID-19, в том числе у 9 медиков - Кличко

Постпреды стран ЕС согласовали расширение списка индивидуальных санкций против РФ

Один из обвиняемых в деле МН17 Пулатов готов выступить перед судом, его защита – против

В Киеве квартирант убил пенсионера, чтобы завладеть его жильем - полиция

СМИ обвиняют Трампа в уклонении от уплаты налогов, он отрицает обвинения

Иностранцы вновь могут свободно въезжать в Украину - Госпогранслужба

Под Радой проходит акция в защиту малых предпринимателей

Навальный подтвердил, что Меркель посещала его в больнице

В ВСУ за сутки COVID-19 заболели 30 человек, 2 выздоровели

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА