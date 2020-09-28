Зеленский настаивает на ускорении выплат родственникам погибших в катастрофе Ан-26, Шмыгаль заявил о трехнедельном сроке

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что выплаты семьям погибших в результате катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 под Чугуевом (Харьковская обл.) должны быть срочными, сообщается на сайте главы государства в понедельник.

"Нужно сделать все необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры. Эти выплаты должны быть срочными. Есть закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которым предусмотрен порядок таких выплат", - сказал Зеленский на селекторном совещании с участием представителей Кабинета министров и правоохранительных органов.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что у Министерства обороны есть достаточные средства для этих выплат. Он отметил, что каждая семья погибших получит примерно 1 млн 500 тыс. грн в течение следующих трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших.

Министр обороны Андрей Таран проинформировал президента, что по его приказу запрещено использование самолетов Ан-26 до завершения расследования авиакатастрофы. Расшифровка бортовых самописцев разбившегося самолета продолжается, в Государственное бюро расследований направлены пленки с записями голосов экипажа. Кроме того, оказывается психологическая помощь родственникам погибших.

Как сообщалось, 25 сентября около 20.50 во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки Ан-26, который осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве (Харьковская обл.). На борту находилось 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли. Один курсант находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Министр обороны Андрей Таран 26 сентября принял решение о выплате денежной помощи семьям погибших в результате авиакатастрофы в размене 1 млн 576,5 грн (750 прожиточных минимумов) на каждого за счет фондов оборонного ведомства.