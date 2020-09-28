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13:04 28.09.2020

Кличко выразил соболезнования в связи со смертью первого главы КГГА Ивана Салия

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Кличко выразил соболезнования в связи со смертью первого главы КГГА Ивана Салия

Городской голова Киева Виталий Кличко выразил свои соболезнования в связи со смертью первого главы Киевской городской государственной администрации в истории независимой Украины Ивана Салия.

"Хочу выразить соболезнования родным и близким Ивана Салия. Его не стало 26 сентября. Он был первым председателем Киевской городской государственной администрации - с 1992 по 1993 годы. Впоследствии дважды занимал должность заместителя председателя КГГА, был заместителем министра транспорта Украины, депутатом Верховной Рады I и III созывов", - рассказал Кличко на онлайн пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что в последнее время Салий возглавлял Всеукраинский союз производителей строительных материалов и многое сделал для реализации реформ в строительстве и улучшения бизнес-климата в отрасли для украинских производителей.

"Я хорошо знал Ивана Николаевича. Мы общались, он всегда давал советы. Всегда был бодрым и жизнерадостным. Светлая память...", - сказал Кличко.

Теги: #киев #соболезнования #кличко #кгга #салий
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